Transfermarkt назвал лучших игрока и тренера по итогам сезона РПЛ

Интернет-портал Transfermarkt определил лучших игрока и тренера по итогам сезона-2025/2026 Мир Российской Премьер-Лиги

Лучший игрок РПЛ сезона-2025/2026 по версии Transfermarkt: Эдуард Сперцян («Краснодар»).

Лучший тренер РПЛ сезона-2025/2026 по версии Transfermarkt: Михаил Галактионов («Локомотив»).

Лучший молодой игрок РПЛ сезона-2025/2026 по версии Transfermarkt: Матвей Кисляк (ЦСКА).

В сезоне-2025/2026 РПЛ 25-летний Эдуард Сперцян провёл 30 матчей, в которых забил 13 мячей и оформил 16 голевых передач. На счету 20-летнего Матвея Кисляка 29 матчей, пять голов и пять результативных передач в сезоне чемпионата страны.