Тренер «Халл Сити»: у нас была задача остаться в Чемпоншипе, я облажался — мы вышли в АПЛ

Главный тренер «Халл Сити» Сергей Якирович с иронией отреагировал на выход своих подопечных в английскую Премьер-лигу по итогам сезона-2025/2026. Команда квалифицировалась в АПЛ, заняв шестое место в Чемпионшипе и одолев в плей-офф «Миллуолл» (0:0, 2:0) и «Мидлсбро» (1:0).

«Должен вам кое-что сказать. Перед началом сезона у меня была только одна задача — остаться в Чемпионшипе. Я облажался. Мы вышли в АПЛ!» — сказал Якирович на праздновании в честь выхода команды в Премьер-лигу.

Помимо «Халл Сити», в АПЛ также вышли «Ковентри» и «Ипсвич». По данным портала Transfermarkt, «Халл» обладает 12-м по стоимости составом в завершившемся сезоне Чемпионшипа.