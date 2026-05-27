«Есть полуинсайд». Лепсая сообщил, какой тренер может возглавить «Пари НН»

Известный агент Тимур Лепсая рассказал, какой тренер может возглавить «Пари Нижний Новгород». По его информации, есть вероятность назначения Игоря Осинькина в случае сотрудничества «Пари НН» с новой агентской группой. Напомним, сейчас Осинькин работает в «Сочи». При этом сочинцы и нижегородцы вылетели из Мир РПЛ по итогам прошлого сезона.

«У меня есть полуинсайд по Нижнему Новгороду. «Пари» остаётся [в Нижнем Новгороде], но заходит туда одна сильная агентская группа. Алексей Репик и Павел Андреев? Да, я слышал так. И может Осинькин зайти туда соответственно», — сказал Лепсая в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».