«Милан» провёл секретную встречу с потенциальным главным тренером в Лондоне — Романо

Руководство «Милана» провело тайную встречу с испанским специалистом Андони Ираолой, являющимся главным кандидатом на пост тренера клуба после отставки итальянца Массимилиано Аллегри. Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

«Джерри Кардинале (владелец «Милана». — Прим. «Чемпионата») работает над поиском нового спортивного директора, а также тренера, и Андони Ираола является конкретным кандидатом после секретной встречи в Лондоне почти две недели назад. «Милан» пытается; у Ираолы есть ещё два предложения, и он оценит все варианты, прежде чем принять решение», — приводит слова Романо Time2play.

Напомним, после непопадания команды в Лигу чемпионов УЕФА на будущий сезон из «Милана» были уволены главный тренер Массимилиано Аллегри, генеральный директор Джорджио Фурлани, технический директор Джеффри Монкада и спортивный директор Игли Таре.