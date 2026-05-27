Фёдор Смолов посетил матч Карена Хачанова на «Ролан Гаррос» в Париже

Бывший нападающий «Краснодара» и «Динамо» футболист Фёдор Смолов посетил матч с участием 15-й ракетки мира российского теннисиста Карена Хачанова на турнире «Ролан Гаррос» в Париже. Фото с места событий передаёт корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков. Смолов расположился в боксе теннисиста.
Фото: Андрей Панков, «Чемпионат»
Сегодня, 27 мая, Хачанов сражается за выход в третий круг Открытого чемпионата Франции. Его соперник — аргентинец Марко Трунгеллити, занимающий в мировом рейтинге 81-е место. Первая партия матча дошла до тай-брейка и осталось за россиянином.
«Ролан Гаррос» — 2026 проходит с 24 мая по 7 июня. Действующим победителем соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас, который не принимает участия в розыгрыше турнира этого года из-за травмы руки.
- 27 мая 2026
