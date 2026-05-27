Кристал Пэлас — Райо Вальекано. Прямая трансляция
Футбол Новости

Акинфеев назвал лучших игроков в истории «Спартака», «Зенита», «Локомотива» и «Краснодара»

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев назвал лучших футболистов в истории топ-клубов Мир Российской Премьер-Лиги: «Спартака», «Зенита», «Локомотива» и «Краснодара».

— Лучший футболист в истории «Спартака»?
— Я назову новое поколение, тех, с кем я играл. Наверное, Егор Титов.

— Лучший футболист в истории «Локомотива»?
— Сергей Овчинников.

— Лучший футболист в истории «Зенита»?
— Ну, опять же, между Кержаковым и Аршавиным всё-таки выберу Аршавина.

— Лучший футболист в истории «Краснодара»?
— Навскидку, я прикинул: наверное, Мартынович — всё-таки человек, который прошёл длинную историю, хорошую историю с «Краснодаром», от Первой лиги до Премьер-Лиги, — сказал Акинфеев в видео, опубликованном в телеграм-канале Мир Российской Премьер-Лиги.

