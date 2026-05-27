Кристал Пэлас — Райо Вальекано. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Фабрицио Романо объяснил, почему Антонио Конте не возглавит «Милан»

Футбольный инсайдер Фабрицио Романо высказался о шансах покинувшего «Наполи» тренера Антонио Конте возглавить сборную Италии, а также объяснил, почему специалист не возглавит «Милан», откуда был уволен Массимилиано Аллегри.

«Куда перейдёт Конте? На сегодняшний день контактов с «Миланом» не было, несмотря на слухи и сценарии относительно сборной Италии, которые ещё предстоит проверить после того, как президент федерации примет решение.

Роберто Манчини выразил готовность вернуться; Конте тоже хотел бы вернуться в «Адзурри», но время ещё не пришло. Говоря о «Милане», решение отказать Конте исходит от руководства: они хотят сосредоточиться на тренере с другим стилем игры», — приводит слова Романо Time2play.

