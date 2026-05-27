Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Кристал Пэлас — Райо Вальекано. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Opta опубликовала символическую сборную по итогам сезона АПЛ

Opta опубликовала символическую сборную по итогам сезона АПЛ
Комментарии

Opta на официальном сайте сформировала символическую сборную английской Премьер-лиги по итогам сезона-2025/2026.

Символическая сборная английской Премьер-лиги сезона-2025/2026 по версии Opta Analyst: Давид Райя («Арсенал»), Адриен Трюффер («Борнмут»), Габриэл Магальяйнс («Арсенал»), Вильям Салиба («Арсенал»), Матеус Нунес («Манчестер Сити»), Деклан Райс («Арсенал»), Эллиот Андерсон («Ноттингем Форест»), Доминик Собослаи («Ливерпуль»), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Райан Шерки («Манчестер Сити»), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»).

Чемпионом Англии стал лондонский «Арсенал». Команда набрала 85 очков за 38 матчей.

Материалы по теме
Пеп ушёл, Салаха проводили, «Тоттенхэм» спасся, у Бруну — рекорд по ассистам! АПЛ — всё!
Пеп ушёл, Салаха проводили, «Тоттенхэм» спасся, у Бруну — рекорд по ассистам! АПЛ — всё!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android