Opta опубликовала символическую сборную по итогам сезона АПЛ

Opta на официальном сайте сформировала символическую сборную английской Премьер-лиги по итогам сезона-2025/2026.
Символическая сборная английской Премьер-лиги сезона-2025/2026 по версии Opta Analyst: Давид Райя («Арсенал»), Адриен Трюффер («Борнмут»), Габриэл Магальяйнс («Арсенал»), Вильям Салиба («Арсенал»), Матеус Нунес («Манчестер Сити»), Деклан Райс («Арсенал»), Эллиот Андерсон («Ноттингем Форест»), Доминик Собослаи («Ливерпуль»), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Райан Шерки («Манчестер Сити»), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»).
Чемпионом Англии стал лондонский «Арсенал». Команда набрала 85 очков за 38 матчей.