«Совсем другой уровень». Гришин дал совет «Факелу» и «Родине», которые вышли в РПЛ

Известный российский экс-футболист Александр Гришин посоветовал «Родине» и «Факелу» усилить составы в связи с выходом в Мир РПЛ.

«Факелу» и «Родине» нужно добирать футболистов, чтобы бороться хотя бы за место в десятке. Качество игроков должно быть выше. РПЛ — это совсем другой уровень, отличающийся от Первой лиги. Но это финансы. Мы же не знаем, как там всё выстраивается, какие финансы у «Факела» и «Родины». Будет интересно посмотреть. Но заходят успешные тренеры, которые построят, наверное, хорошие команды. Посмотрим, на что они будут претендовать в следующем сезоне», — сказал Гришин в эфире телеканала «Матч ТВ».