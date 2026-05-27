Кристал Пэлас — Райо Вальекано. Прямая трансляция
«Торпедо» объявило о назначении Сторожука на пост главного тренера

Российский специалист Александр Сторожук стал главным тренером московского «Торпедо». Об этом сообщил официальный сайт клуба.

Отмечается, что срок контракта со специалистом составляет два года.

«44-летний тренер хорошо известен по работе в системе ФК «Краснодар», где прошёл путь от молодёжного футбола до главной команды клуба. Под руководством Александра Александровича «Краснодар» завершил сезон РПЛ 2021/2022 на четвёртом месте, а сам Сторожук зарекомендовал себя как один из наиболее перспективных российских тренеров нового поколения.

В дальнейшем Александр Сторожук возглавлял тульский «Арсенал», а также «Ахмат» из Грозного.

Александр Александрович, добро пожаловать в «Торпедо»! Желаем успешной работы, значимых побед и достижения поставленных целей вместе с нашей командой» — написано в сообщении клуба.

