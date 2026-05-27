Семь игроков «Баварии» вошли в топ-10 самых дорогих футболистов Бундеслиги — Transfermarkt

Специализирующийся на оценке трансферной стоимости футболистов портал Transfermarkt обновил данные по немецкой Бундеслиге. После завершения сезона-2025/2026. В топ-10 вошли семь игроков мюнхенской «Баварии», завоевавшей золотые медали чемпионата.

Первое место в рейтинге занимает вингер мюнхенцев Майкл Олисе, который оценивается в € 150 млн. На второй строчке расположился его одноклубник Джамал Мусиала (€ 100 млн). Тройку лидеров замкнул форвард «РБ Лейпциг» Ян Диоманд (€ 90 млн).

Топ-10 самых дорогих футболистов Бундеслиги — 2025/2026 (Transfermarkt, 27 мая 2026 года):

1. Майкл Олисе («Бавария») — € 150 млн.
2. Джамал Мусиала («Бавария») — € 100 млн.
3. Ян Диоманд («РБ Лейпциг») — € 90 млн.
4. Александар Павлович («Бавария») — € 90 млн.
5. Деотшанкюль Юпамекано («Бавария») — € 70 млн.
6. Луис Диас («Бавария») — € 70 млн.
7. Леннарт Карл («Бавария») — € 60 млн.
8. Лука Вушкович («Гамбург») — € 60 млн.
9. Гарри Кейн («Бавария») — € 60 млн.
10. Нико Шлоттербек («Боруссия» Дортмунд) — € 55 млн.

