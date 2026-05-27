Геркус: Карседо старается, но «Спартак» вряд ли будет бороться за золото в следующем году

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус оценил игру «Спартака» под руководством Хуана Карлоса Карседо.

«От Суперфинала Кубка остались хорошие впечатления. Не ожидал, что на серию пенальти выйдет Помазун. Пока рано оценивать работу Карседо. Стало получше, команда успокоилась, появился рисунок. Но как «Спартак» играл нестабильно в обороне, так и играет. Но тренер старается. Думаю, в следующем сезоне команда будет посильнее. «Спартак» и сейчас боролся за медали. Но вряд ли будет бороться за золотые в следующем сезоне — пока рано об этом говорить», — сказал Геркус в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.