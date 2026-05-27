Главная Футбол Новости

«Зенит» сыграет с узбекистанским «Нефтчи» в Санкт-Петербурге 8 июля

Комментарии

Санкт-петербургский «Зенит» проведёт товарищеский матч с узбекистанским «Нефтчи» в Санкт-Петербурге. Встреча состоится 8 июля на стадионе «Газпром Арена». Об этом сообщил официальный сайт «Нефтчи».

«Зенит» стал чемпионом России по итогам сезона-2025/2026. Команда набрала 68 очков за 30 матчей. Второе место занял «Краснодар» (65), третье — московский «Локомотив» (53).

«Нефтчи» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Узбекистана сезона-2026. Команда набрала 28 очков за 11 матчей. Клуб является действующим победителем узбекистанской Суперлиги. В сезоне-2025 «Нефтчи» заработал 64 очка за 30 игр.

