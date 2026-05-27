Кристал Пэлас — Райо Вальекано. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

«Енисей» объявил о подписании экс-вратаря «Урала»

«Енисей» официально объявил о подписании голкипера Михаила Опарина, который в минувшем сезоне выступал за «Урал».

Отметим, Опарин уже играл в «Енисее» с 2014 по 2017 год. На его счету 119 матчей в составе красноярской команды.

Опарин также выступал за омское «Динамо», тольяттинскую «Академию», самарские «Крылья Советов» и пермский «Амкар». На взрослом уровне он также ранее защищал цвета красно-чёрных. Помимо этого, в послужном списке голкипера есть «Калуга», омский «Иртыш», красноярский «Енисей», «Тосно», «СКА-Хабаровск», грозненский «Ахмат» и ярославский «Шинник».

В сезоне-2017/2018 Опарин в составе «Тосно» становился победителем Фонбет Кубка России.

