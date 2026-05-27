Transfermarkt: Мусиала возглавил топ-10 самых подешевевших игроков Бундеслиги, Кейн шестой

Полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала возглавил антирейтинг самых подешевевших футболистов Бундеслиги по итогам сезона-2025/2026. Как сообщает специализирующийся на оценке трансферной стоимости футболистов портал Transfermarkt, немец подешевел на € 20 млн — больше всех в лиге.

В топ-10 также попали три одноклубника Мусиалы, включая нападающего Гарри Кейна. Стоимость англичанина снизилась на € 5 млн. Напомним, в его активе 61 гол и семь результативных передач за клуб в 51 матче во всех турнирах.

Топ-10 самых подешевевших футболистов Бундеслиги — 2025/2026 (Transfermarkt, 27 мая 2026 года):

1. Джамал Мусиала («Бавария») — € 100 млн (- € 20 млн).

2. Карим Адейеми («Боруссия» Дортмунд) — € 40 млн (- € 10 млн).

3. Серу Гирасси («Боруссия» Дортмунд) — € 32 млн (- € 8 млн).

4. Мохамед Амура («Вольфсбург») — € 20 млн (- € 7 млн).

5. Фабиу Силва («Боруссия» Дортмунд) — € 22 млн (- € 6 млн).

6. Гарри Кейн («Бавария») — € 60 млн (- € 5 млн).

7. Альфонсо Дэвис («Бавария») — € 40 млн (- € 5 млн).

8. Йозуа Киммих («Бавария») — € 35 млн (- € 5 млн).

9. Жонатан Буркардт («Айнтрахт») — € 30 млн (- € 5 млн).

10. Эксекиэль Паласиос («Байер») — € 25 млн (- € 5 млн).