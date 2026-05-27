Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Кристал Пэлас — Райо Вальекано. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Женский ЦСКА объявил о назначении главного тренера

Женский ЦСКА объявил о назначении главного тренера
Комментарии

Белорусский специалист Сергей Русецкий возглавил женский московский ЦСКА. Об этом сообщила пресс-служба клуба в телеграм-канале.

«Сергей Владимирович в качестве игрока выступал за минские «Энергетик» и ФК «Минск», «Днепр-Могилёв», чешский «Баник» (Мост), узбекскую «Бухару» и шведский «ИК Браге» (Бурленге).

Тренировал женскую «Зорку-БДУ» (Минск), женскую сборную Беларуси U19 и признавался лучшим женским тренером 2024 года в Республике Беларусь.

Последние недели Сергей работал с командой в качестве исполняющего обязанности главного тренера. Поздравляем с назначением и желаем больших успехов с ЖФК ЦСКА!» — написано в сообщении клуба.

ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице Суперлиги. Команда набрала 21 очко после восьми матчей. На первой строчке находится санкт-петербургский «Зенит» (22).

Материалы по теме
ЦСКА минимально обыграл «Рязань-ВДВ» в матче 9-го тура женской Суперлиги
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android