Женский ЦСКА объявил о назначении главного тренера

Белорусский специалист Сергей Русецкий возглавил женский московский ЦСКА. Об этом сообщила пресс-служба клуба в телеграм-канале.

«Сергей Владимирович в качестве игрока выступал за минские «Энергетик» и ФК «Минск», «Днепр-Могилёв», чешский «Баник» (Мост), узбекскую «Бухару» и шведский «ИК Браге» (Бурленге).

Тренировал женскую «Зорку-БДУ» (Минск), женскую сборную Беларуси U19 и признавался лучшим женским тренером 2024 года в Республике Беларусь.

Последние недели Сергей работал с командой в качестве исполняющего обязанности главного тренера. Поздравляем с назначением и желаем больших успехов с ЖФК ЦСКА!» — написано в сообщении клуба.

ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице Суперлиги. Команда набрала 21 очко после восьми матчей. На первой строчке находится санкт-петербургский «Зенит» (22).