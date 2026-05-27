«Челябинск» сообщил о переходе экс-игрока «Ротора» Макарова

Российский полузащитник Сергей Макаров стал игроком «Челябинска». Об этом сообщил официальный сайт клуба.

«Первый новичок межсезонья в ФК «Челябинск» — экс-капитан волгоградского «Ротора», центральный полузащитник Сергей Макаров. Победитель юношеского Чемпионата Европы до 17 лет 2013 года. Чемпион Первой лиги России — 2020 в составе «Ротора», победитель Молодежной лиги России 2016 года в составе команды «Локомотив-2». Имеет в активе два сезона в Российской Премьер-Лиге», — написано в сообщении клуба.

В сезоне-2025/2026 Лиги Pari 29-летний Сергей Макаров провёл 34 матча, в которых отметился двумя голами.