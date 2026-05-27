Transfermarkt опубликовал топ-10 самых подорожавших игроков Бундеслиги, Диоманд — лидер

Специализирующийся на оценке трансферной стоимости футболистов портал Transfermarkt обновил данные по немецкой Бундеслиге. после завершения сезона-2025/2026. Самым подорожавшим стал форвард «РБ Лейпциг» Ян Диоманд. 19-летний игрок прибавил к стоимости € 15 млн.

В рейтинг также вошёл форвард «Баварии» Майкл Олисе, потенциальная трансферная стоимость которого выросла на € 10 млн, и полузащитник дортмундской «Боруссии» Джоб Беллингем, который также подорожал на € 10 млн.

Топ-10 самых подорожавших футболистов Бундеслиги — 2025/2026 (Transfermarkt, 27 мая 2026 года):

1. Ян Диоманд («РБ Лейпциг») — € 90 млн (+ € 15 млн).

2. Александар Павлович («Бавария») — € 90 млн (+ € 15 млн).

3. Йохан Манзамби («Фрайбург») — € 50 млн (+ € 15 млн).

4. Каисю Сано («Майнц») — € 40 млн (+ € 15 млн).

5. Игор Матанович («Фрайбург») — € 22 млн (+ € 12 млн).

6. Самуэле Инасио («Боруссия» Дортмунд) — € 15 млн (+ € 12 млн).

7. Майкл Олисе («Бавария») — € 150 млн (+ € 10 млн).

8. Саид Эль-Мала («Кёльн») — € 45 млн (+ € 10 млн).

9. Джоб Беллингем («Боруссия» Дортмунд) — € 40 млн (+ € 10 млн).

10. Кристоф Баумгартнер («РБ Лейпциг») — € 40 млн (+ € 10 млн).