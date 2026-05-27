Кристал Пэлас — Райо Вальекано. Прямая трансляция
На матче сборной России с Буркина-Фасо выступит группа «Корни»

Группа «Корни» выступит во время матча сборных России и Буркина-Фасо. Игра пройдёт 5 июля на стадионе «Лужники». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 мск.

«Болельщиков, пришедших на матч национальной сборной России с командой Буркина-Фасо, ждёт концерт группы «Корни» на площади перед стадионом «Волгоград Арена». Встреча состоится 5 июня и начнётся в 20:00.

Номер-открытие «В наших глазах» представит волгоградская рок-группа «330 м/с». Это кавер на композицию Виктора Цоя и группы «Кино». После финального свистка на «Волгоград Арене» выступит певец, участник СВО Сергей Нихаенко. Финалист проекта Олега Газманова «Родники» исполнит песню «Высота».

Также перед матчем болельщиков ждёт фестиваль, который пройдёт на территории стадиона. В программе — интерактивные развлечения, фотозона, автограф-сессия и игра в футбол с легендами сборной России: Владимиром Габуловым, Игорем Семшовым, Русланом Пименовым, Валерием Есиповым», — написала пресс-служба РФС.

Отмечается, что зрителей начнут пускать на стадион в 17:00 мск.

