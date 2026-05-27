Сборную Англии на ЧМ-2026 будут охранять военные эксперты с системами ПВО — The Times

Сборная Англии во время чемпионата мира 2026 года, который пройдёт ближайшим летом в США, Канаде и Мексике, будет проводить тренировки под защитой военных экспертов и системы подавления БПЛА во избежание шпионажа. Об этом сообщает издание The Sun.

Тренировочная база сборной будет находиться в Канзас-Сити, власти города намерены усилить меры безопасности против шпионажа со стороны других команд.

По информации издания, полицейские будут вооружены дрон-пушками для подавления беспилотников. Власти надеются предотвратить возможные угрозы на предстоящем турнире, задействовав дроны-охотники, которые будут обезвреживать другие устройства сетями.