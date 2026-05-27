Состав сборной Нидерландов по футболу на ЧМ-2026: список игроков

Сборная Нидерландов объявила состав на чемпионат мира 2026 года
Сборная Нидерландов в социальной сети Х опубликовала состав игроков на чемпионат мира 2026 года, который пройдёт в США, Канаде и Мексике.

Состав сборной Нидерландов на чемпионат мира 2026 года:

Вратари: Марк Флеккен («Байер»), Робин Руфс («Сандерленд»), Барт Вербрюгген («Брайтон энд Хоув Альбион»).

Защитники: Натан Аке («Манчестер Сити»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Дензел Думфрис («Интер»), Йоррел Хато («Челси»), Ян Паул ван Хекке («Брайтон энд Хоув Альбион»), Юрриен Тимбер («Арсенал»), Микки ван де Вен («Тоттенхэм Хотспур»).

Полузащитники: Райан Гравенберх («Ливерпуль»), Френки де Йонг («Барселона»), Тён Копмейнерс («Ювентус»), Тейани Рейндерс («Манчестер Сити»), Мартен де Рон («Аталанта»), Гус Тиль (ПСВ), Квинтен Тимбер («Марсель»), Матс Виффер («Брайтон энд Хоув Альбион»).

Нападающие: Брайан Бробби («Сандерленд»), Мемфис Депай («Коринтианс»), Коди Гакпо («Ливерпуль»), Джастин Клюйверт («Борнмут»), Ноа Ланг («Галатасарай»), Дониэлл Мален («Рома»), Крисенсио Саммервилл («Вест Хэм Юнайтед»), Ваут Вегорст («Аякс»).

Фото: Сборная Нидерландов

