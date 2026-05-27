Геркус: у «Краснодара» отличная молодёжь, на которую можно обратить внимание

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус высказался о составе «Краснодара».

«У «Краснодара» ограниченное количество супер-звёзд. Винить одного игрока — нехорошо, но вот купили они Боселли. А селекция у Нижнего Новгорода не уровня чемпиона страны. У «Краснодара» есть мнение, что они разыскивают скрытые таланты. Но я не особо в это верю. У клуба ограничение в селекции и надежда на двух звёзд, которые не смогли вытащить.

У «Краснодара» есть огромные возможности для внутренних трансферов. У клуба отличная молодёжь, которая разносит по 9:0. У них же ставка на местных воспитанников, но пока не всегда следуют этому правилу. Есть хорошие ребята, на которых можно обратить внимание», — сказал Геркус в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

