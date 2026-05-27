«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: трансляция финала Лиги конференций начнётся в 22:00

Сегодня, 27 мая, состоится финальный матч Лиги конференций сезона-2025/2026, в котором встретятся английский «Кристал Пэлас» и испанский «Райо Вальекано». Игра пройдёт на стадионе «Лейпциг» в Лейпциге (Германия). В качестве главного арбитра встречу обслужит Маурицио Мариани из Рима (Италия). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Кристал Пэлас» на стадии 1/2 финала турнира одержал две победы над украинским «Шахтёром» (3:1, 2:1). «Райо Вальекано» вышел в финал третьего по значимости еврокубка, одолев в полуфинале французский «Страсбург» (1:0, 1:0).