Тимур Гурцкая: переход Батракова в «ПСЖ» как никогда близок

Футбольный агент Тимур Гурцкая заявил, что переход полузащитника московского «Локомотива» в «ПСЖ» произойдёт в ближайшее время. Ранее сообщалось, что парижане заинтересованы в приобретении игрока сборной России.

«Боюсь, честно, смотри, не хочу ничего сейчас ни говорить, ни анонсировать ничего. Придёт время — скажу. Но я, к сожалению, побаиваюсь, что мне придётся в чёрной водолазке записывать извинения, потому что этот трансфер очень близко. Переход Батракова в «ПСЖ» как никогда близок», — сказал Гурцкая в выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

В завершившемся сезоне Батраков забил 17 голов и оформил 12 результативных передач за «Локомотив» в 36 матчах Мир Российской Премьер-Лиги и Фонбет Кубка России.