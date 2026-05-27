Кристал Пэлас — Райо Вальекано. Прямая трансляция
«Думал, приехал колхозник с Кипра». Гурцкая назвал Карседо из «Спартака» открытием сезона

Комментарии

Футбольный агент Тимур Гурцкая назвал главного тренера «Спартака» Хуана Карлоса Карседо открытием сезона Мир Российской Премьер-Лиги. Ранее он критиковал назначение испанского специалиста в январе текущего года.

«Мне кажется, что открытие сезона, очевидно, это Карседо. Потому что у нас никогда не было тренера, который бы мог так часто и удачно делать перестановки, и игроки подчинялись этой истории. Мы все, ну и я, в частности, считал, что приехал колхозник с Кипра, и очень скептически относился.

Он пришёл в команду, где игроки — очень богатые ребята, очень высокого уровня, и их надо было заставить что-то делать по-другому. Мне нужно, чтобы появилась команда, которая борется за чемпионство. Карседо как будто бы даёт такую надежду», — сказал Гурцкая в выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

Комментарии
