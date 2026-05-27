Килиан Мбаппе признан лучшим игроком сезона в «Реале»

Мадридский «Реал» на своём официальном сайте объявил имя лучшего футболиста по итогам сезона-2025/2026. Эта награда досталась французскому форварду «сливочных» Килиану Мбаппе. Он получает этот приз уже во втором сезоне подряд.

Напомним, Мбаппе стал лучшим бомбардиром Ла Лиги, забив 25 голов. Также он находится на первом месте в списке голеадоров текущего розыгрыша Лиги чемпионов (15 голов). Суммарно в завершившемся сезоне Килиан провёл за «Реал» 44 матча, забив в них 42 гола. Он четыре раза признавался лучшим игроком месяца в «Королевском клубе». Часть матчей в конце сезона Мбаппе пропустил из-за повреждения.