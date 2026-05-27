Кристал Пэлас — Райо Вальекано. Прямая трансляция
Килиан Мбаппе признан лучшим игроком сезона в «Реале»

Мадридский «Реал» на своём официальном сайте объявил имя лучшего футболиста по итогам сезона-2025/2026. Эта награда досталась французскому форварду «сливочных» Килиану Мбаппе. Он получает этот приз уже во втором сезоне подряд.

Фото: Реал Мадрид

Напомним, Мбаппе стал лучшим бомбардиром Ла Лиги, забив 25 голов. Также он находится на первом месте в списке голеадоров текущего розыгрыша Лиги чемпионов (15 голов). Суммарно в завершившемся сезоне Килиан провёл за «Реал» 44 матча, забив в них 42 гола. Он четыре раза признавался лучшим игроком месяца в «Королевском клубе». Часть матчей в конце сезона Мбаппе пропустил из-за повреждения.

