Тренер сборной Англии Тухель высказался о возможных слежках за тренировками на ЧМ

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель ответил на вопрос о мерах противодействия возможным слежкам на базе команды во время проведения чемпионата мира 2026 года.

«Конечно, мы позаботимся об этом. Насколько это возможно, и не в безумном ключе. Как вы знаете, Аргентина имела первоочередное право выбора очень уединённого высококлассного тренировочного комплекса в Канзасе. Поэтому, как всегда, мы стараемся влиять на то, на что можем повлиять. Мы очень довольны тренировочной базой, особенно тем, что Футбольная ассоциация и все ответственные лица сделали из неё. Она отвечает всем нашим потребностям.

Но я согласен, что это можно упустить из виду. Думаю, мы обеспечим там охрану и создадим некую защиту. Потому что, конечно, очень важно, когда тренируешься за день до матча, отрабатываешь командные комбинации, стандартные положения, завершая пенальти… Не хочешь, чтобы соперник об этом знал. Это даёт решающее преимущество. Поэтому мы стараемся сохранять максимальную конфиденциальность», — приводит слова Тухеля The Guardian.

