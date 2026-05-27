Футболисты «Спартака» прибыли в сборную России после победы в Кубке России

Вчера, 26 мая, футболисты московского «Спартака» присоединились к сборной России на весенне-летнем учебно-тренировочном сборе. Вратарь Александр Максименко, полузащитник Наиль Умяров и защитник Даниил Денисов приехали в расположение национальной команды позже остальных, так как принимали участие в Суперфинале Фонбет Кубка России. Уже завтра, 28 мая, россияне сыграют против сборной Египта.

В предстоящую международную паузу подопечные Валерия Карпина, помимо встречи с египтянами, проведут ещё две товарищеские игры — со сборными Буркина-Фасо (5 июня) и Тринидада и Тобаго (9 июня). Сборная России не принимает участия в официальных соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.