Кристал Пэлас — Райо Вальекано. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Аршавин объяснил, что нужно сделать «Спартаку», чтобы снова стать топ-клубом

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин объяснил свои слова про то, что «Спартак» не является топ-клубом, и ответил, что должны сделать красно-белые, чтобы вернуть себе этот статус.

«Напоминаю, это был пример, приведённый с «Манчестер Юнайтед». «Манчестер Юнайтед» ни хрена не выиграет. То есть сама команда не топ. Другие четыре-пять команд в АПЛ лучше. А, естественно, имя и сам масштаб клуба всегда говорят, что они якобы должны бороться за первое место, но их состав им не позволяет это делать, а болельщики живут этими ожиданиями. То же самое в отношении «Спартака». Во-первых, я желал победы «Спартаку» [в Кубке России] и ставил на них ещё даже до полуфинала с ЦСКА, когда меня спросили, выиграет ли Карседо титул.

Это, наверное, как раз после того, как «Зенит» проиграл, у меня спрашивали. «Спартак», может быть, на пути выздоровления, «Спартак», я признаюсь, симпатично играл, всё отлично, но для того, чтобы «Спартак» стал кандидатом на первое место, много покупок надо сделать, три-четыре покупки. «Зенит» в последние восемь лет — это главная команда чемпионата, но «Краснодар» присоединился в последние три года. «Краснодар» молодцы. У них состоялась команда, утряслись трансферы и так далее. А главное — у них игра есть, у «Краснодара», — сказал Аршавин в выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

