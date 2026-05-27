Сторожук: большая честь и ответственность — возглавить клуб с такой армией болельщиков

Новый главный тренер московского «Торпедо» Александр Сторожук высказался о своём назначении.

— Это большая честь и ответственность — возглавить клуб с такой армией болельщиков! Хочется как можно быстрее приступить к работе. Впереди очень большая работа, которую нам предстоит проделать всем вместе.

— Что для вас и ваших ассистентов, которые приступят к работе в ближайшие дни, сейчас самое главное?

— Нам нужно оперативно проработать план подготовки, которая стартует 12 июня с УМО. От этого и будем отталкиваться. Будет проведено собрание, где мы тезисно определим вектор и направление нашей работы на сборах. Запланировано два сбора, три спарринга. Первоочередное — это, естественно, познакомиться с командой. До начала сборов есть время посмотреть игры, которые команда проводила в прошлом сезоне, определить сильные качества футболистов.

— Какие чувства у вас сейчас, когда вы возглавили клуб более чем с вековой историей — да ещё и на новой арене?

— «Торпедо» — это исторический клуб, и это только добавляет эмоций и желания. Видим, какое развитие сейчас происходит: строится стадион, болельщики обретают свой дом. Будем рады, если наша арена будет заполняться с каждой игрой всё больше и больше. Хочется создать здесь что-то уникальное, что-то новое — и к этому мы будем стремиться, — приводит слова Сторожука официальный сайт клуба.