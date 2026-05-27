Главная Футбол Новости

Александр Сторожук ответил, каким видит стиль «Торпедо» в новом сезоне

Комментарии

Новый главный тренер московского «Торпедо» Александр Сторожук высказался о стиле игры команды.

— Каким вы видите стиль «Торпедо» в новом сезоне?
— Так или иначе, мы следили за командой, тем более здесь играют и играли ребята, которых я знаю лично. Тот стиль, который был — атакующий, с большим контролем, позиционными атаками, — в принципе, таким и останется. Мы будем продолжать работу в этом направлении, добавляя свои нюансы и видение по тем или иным позициям.

Конечно, как и в любой команде, которая ставит перед собой серьёзные задачи, мы будем усиливаться, искать потенциальных новичков, которые сделают нас сильнее. Трансферное окно ещё открыто, и мы плотно будем работать в этом направлении. Желаю удачи всем нам. Все вместе многого добьёмся, скорее бы уже начать подготовку к сезону, — приводит слова Сторожука официальный сайт клуба.

