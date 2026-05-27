Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Кристал Пэлас — Райо Вальекано. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гурцкая: Карпин не считает, что он провалился в «Динамо», для меня это провал в квадрате

Гурцкая: Карпин не считает, что он провалился в «Динамо», для меня это провал в квадрате
Комментарии

Футбольный агент Тимур Гурцкая назвал работу тренера Валерия Карпина в московском «Динамо» главным провалом сезона Мир Российской Премьер-Лиги. В 15 матчах под его руководством бело-голубые одержали четыре победы, пять раз сыграли вничью и потерпели шесть поражений.

«Я усилю своё мнение по поводу провала, потому что когда у Валерия Георгиевича берут интервью, он не считает, что он провалился. Вот это вообще можно ******. То есть весь мир, весь русский мир считает, что это провал, что играло «Динамо» плохо.

Трансферы, которые он попросил, ну, вообще всё плохо. А когда ему задаёшь вопрос, он говорит: «Я считаю, это не провал». А я считаю, что это ещё больший провал, когда человек говорит, что это не провал. То есть для меня там X2, в квадрате провал», — сказал Гурцкая в выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

Материалы по теме
Месси или Мбаппе? Ван Перси или Форлан? Угадай автора гола на ЧМ
Тест
Месси или Мбаппе? Ван Перси или Форлан? Угадай автора гола на ЧМ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android