Кристал Пэлас — Райо Вальекано. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

«Как понять, кто из них талантливее?» Карпин высказался о разных поколениях сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о разных поколениях в национальной команде. Он признался, что затрудняется выделить наиболее талантливое поколение.

— Лицо сборной сейчас определяют преимущественно молодые игроки: Батраков, Кисляк, Дивеев, на подходе ещё несколько футболистов. Можно ли сказать, что у нас сейчас самое талантливое поколение за последние 30 лет?
— Опять же, как оценивать. А поколение Миранчука и Головина не талантливее? Батраков с Кисляком или Миранчук с Головиным? Как понять, кто из них талантливее?

— Имею в виду не только отдельных игроков, а общий срез игроков.
— Окей. Предыдущий срез тоже был талантливым. Взять игроков от 25 до 30 лет, например, и от 25 и моложе. Какой срез талантливее — не знаю. Где-то на одного хорошего футболиста больше, где-то меньше. Это не значит, что у нас появилось 50 талантливых футболистов до 25 лет.

— Но талантливым это поколение можно назвать?
— Кого-то да, кого-то нет. Талантливое, потому что у нас появилось три игрока? Прямо так сказать, что это поколение талантливее предыдущего, не могу. Ну, допустим, здесь пять талантливых игроков, а в предыдущем было три-четыре. Это не разница, — цитирует Карпина «Советский спорт».

