Кристал Пэлас — Райо Вальекано. Прямая трансляция
Экс-тренер «Лидса» и «РБ Лейпциг» Марш продлил контракт со сборной Канады до 2030 года

Главный тренер сборной Канады Джесси Марш продлил контракт с североамериканской национальной командой до 2030 года.

«С самого первого дня я чувствовал глубокую связь с этой командой, с этой страной и с её направлением развития. Я верю, что у Канады огромный потенциал с этим поколением игроков, и с нетерпением жду развития футбола по всей стране. Я рад взять на себя долгосрочные обязательства, помогать расширять эту программу в течение многих лет и продолжать выводить эту команду на самый высокий уровень», – приводит слова Марша официальный сайт Канадской футбольной ассоциации.

Джесси Марш руководит сборной Канады с 2024 года. Менее чем через месяц «кленовые листья» сыграют на чемпионате мира в группе B с командами Боснии и Герцеговины, Катара и Швейцарии. Ранее Марш работал в немецком «РБ Лейпциг» и английском «Лидс Юнайтед».

