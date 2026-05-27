Кристал Пэлас — Райо Вальекано. Прямая трансляция
Владельцы «Тоттенхэма» анонсировали перестройку после 17‑го места в АПЛ в сезоне-2025/2026

Семья Джо Льюиса, которая владеет футбольным клубом «Тоттенхэм», обратилась к болельщикам с заявлением о начале масштабной перестройки в команде.

В сезоне-2025/2026 клуб занял 17‑е место в турнирной таблице английской Премьер‑лиги. Вылета удалось избежать лишь в последнем туре: «Тоттенхэм» одержал победу над «Эвертоном» со счётом 1:0.

Англия — Премьер-лига . 38-й тур
24 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Окончен
1 : 0
Эвертон
Ливерпуль
1:0 Пальинья – 43'    

«Обращение к болельщикам.

За 25 лет владения клубом мы вместе с вами пережили взлёты и падения «Тоттенхэма».

17‑е место в этом и прошлом сезонах не отражает ни статуса, ни потенциала нашего футбольного клуба. Мы глубоко разочарованы и разделяем ваше недовольство. И вы, и мы ждём от команды большего. Мы понимаем, что подобное никогда не должно повториться.

Наш подход к управлению клубом всегда заключался в том, чтобы доверять работу экспертам и поддерживать их на пути к успеху. Однако проблемы, с которыми мы столкнулись, оказались глубже, чем мы предполагали, и накапливались в течение последних нескольких лет. Мы осознаём, что это подорвало доверие, и нам предстоит его восстановить. Как владельцы клуба мы несём полную ответственность за то положение, в котором он оказался.

Мы также берём на себя ответственность за возрождение «Тоттенхэма». Наша цель — вернуть дух клуба и возродить тот азарт, бесстрашие и дерзкий стиль игры, которые всегда были нашей визитной карточкой. Это значит, что футбол должен быть на первом месте. Совет директоров и исполнительная команда уже разработали планы для достижения этой цели.

Для этого потребуются инвестиции — в наши команды, академию, вспомогательные службы и многое другое, — и мы полностью готовы к ним. Мы не продаём клуб. Мы в деле. Мы вкладываемся в него. В ближайшие месяцы вы увидите, как это воплощается в жизнь.

Нам очень дорог «Тоттенхэм». Возрождение, которого заслуживает клуб и которого заслуживаете вы, уже началось. Необходимые изменения масштабны: они потребуют времени и усилий, но процесс уже запущен.

Мы понимаем, что действия скажут больше, чем слова», — приводит слова владельцев клуба официальный сайт.

