Кристал Пэлас — Райо Вальекано. Прямая трансляция
«Индепендьенте» ведёт переговоры со «Спартаком» по трансферу Барко — Грова

«Индепендьенте» ведёт переговоры с московским «Спартаком» по трансферу полузащитника Эсекьеля Барко, сообщает журналист Герман Гарсия Грова на своей странице в социальной сети X.

Аргентинский клуб начал переговоры о переходе 27‑летнего игрока, контракт которого с московским клубом рассчитан до лета 2027 года.

Ранее сообщалось, что переговоры между футболистом и «Спартаком» о продлении контракта застопорились.
Футболист перешёл в московский «Спартак» летом 2024 года из «Ривер Плейт» за € 14 млн. В прошедшем сезоне Барко провёл за клуб 37 игр во всех турнирах, в которых забил восемь мячей, а также сделал восемь результативных передач. По данным портала Transfermarkt, трансферная стоимость футболиста составляет € 16 млн.

Ранее футболист уже выступал за «Индепендьенте» с 2016 по 2017 год.

