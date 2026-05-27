CIES опубликовал список самых популярных клубов мира по количеству подписчиков в соцсетях

Международный центр спортивных исследований (CIES) опубликовал рейтинг самых популярных футбольных клубов мира по количеству подписчиков в соцсетях. По данным источника, мадридский «Реал» является самым популярным клубом мира. На аккаунты «сливочных» подписаны 487,6 млн человек.

Топ-20 самых популярных клубов мира в соцсетях, по данным CIES (количество указано в миллионах):

«Реал» Мадрид (Испания) — 487,6;

«Барселона» (Испания) — 441,8;

«Манчестер Юнайтед» (Англия) — 238,6;

«Пари Сен-Жермен» (Франция) — 208,1;

«Манчестер Сити» (Англия) — 187,8;

«Ливерпуль» (Англия) — 179,2;

«Ювентус» (Италия) — 178,3;

«Бавария» Мюнхен (Германия) — 165,2;

«Челси» (Англия) — 156,5;

«Арсенал» (Англия) — 118,5;

«Тоттенхэм» (Англия) — 112,2;

«Атлетико» Мадрид (Испания) — 91,4;

«Интер» (Италия) — 82,7;

«Милан» (Италия) — 81,0;

«Фламенго» (Бразилия) — 71,6;

«Аль-Наср» (Саудовская Аравия) — 66,0;

«Боруссия» Дортмунд (Германия) — 64,6;

«Аль-Ахли» (Египет) — 60,1;

«Галатасарай» (Турция) — 54,6;

«Рома» (Италия) — 43,4.

«Интер Майами», за который выступает аргентинский форвард Лионель Месси, расположился на 21-й строчке рейтинга.