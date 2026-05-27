Кристал Пэлас — Райо Вальекано. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

CIES опубликовал список самых популярных клубов мира по количеству подписчиков в соцсетях

Международный центр спортивных исследований (CIES) опубликовал рейтинг самых популярных футбольных клубов мира по количеству подписчиков в соцсетях. По данным источника, мадридский «Реал» является самым популярным клубом мира. На аккаунты «сливочных» подписаны 487,6 млн человек.

Топ-20 самых популярных клубов мира в соцсетях, по данным CIES (количество указано в миллионах):

«Реал» Мадрид (Испания) — 487,6;
«Барселона» (Испания) — 441,8;
«Манчестер Юнайтед» (Англия) — 238,6;
«Пари Сен-Жермен» (Франция) — 208,1;
«Манчестер Сити» (Англия) — 187,8;
«Ливерпуль» (Англия) — 179,2;
«Ювентус» (Италия) — 178,3;
«Бавария» Мюнхен (Германия) — 165,2;
«Челси» (Англия) — 156,5;
«Арсенал» (Англия) — 118,5;
«Тоттенхэм» (Англия) — 112,2;
«Атлетико» Мадрид (Испания) — 91,4;
«Интер» (Италия) — 82,7;
«Милан» (Италия) — 81,0;
«Фламенго» (Бразилия) — 71,6;
«Аль-Наср» (Саудовская Аравия) — 66,0;
«Боруссия» Дортмунд (Германия) — 64,6;
«Аль-Ахли» (Египет) — 60,1;
«Галатасарай» (Турция) — 54,6;
«Рома» (Италия) — 43,4.

«Интер Майами», за который выступает аргентинский форвард Лионель Месси, расположился на 21-й строчке рейтинга.

