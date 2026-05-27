Кристал Пэлас — Райо Вальекано. Прямая трансляция
Защитник «Реала» Хёйсен отреагировал на непопадание в заявку Испании на чемпионат мира

Защитник мадридского «Реала» Дин Хёйсен отреагировал на непопадание в заявку сборной Испании на чемпионат мира 2026 года.

«Поздравляю своих товарищей по команде, которые поедут на чемпионат мира! Я буду поддерживать их из дома, как и любой другой испанец», – написал Хёйсен в своем аккаунте в социальной сети X.

Напомним, ни один футболист «сливочных» не вызван в сборную Испании на предстоящий турнир в США, Канаде и Мексике. В нынешнем сезоне Хёйсен провёл 40 матчей за клуб во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи. Защитник принимал участие в играх испанской национальной команды во время отбора на ЧМ-2026, а также во встречах Лиги наций — 2025.

