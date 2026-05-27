«Всё это сделает меня лучшим капитаном в будущем». Вальверде — о стычке с Тчуамени

Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде поделился своими ощущениями после инцидента с одноклубником Орельеном Тчуамени, который произошёл в раздевалке «сливочных» в начале мая. В результате стычки Вальверде получил травму головы. Оба игрока были оштрафованы на € 500 тыс. каждый по итогам дисциплинарного разбирательства.

«Я чувствую себя хорошо. Я получил поддержку и любовь от многих людей, от болельщиков, от клуба. Иногда приходится преодолевать эти небольшие препятствия, чтобы расти и взрослеть. Всё это сделает меня лучшим капитаном в будущем», — приводит слова Вальверде Cadena Ser.

В прошедшем сезоне полузащитник провёл 49 матчей за «Реал», в которых забил девять голов и отдал 13 результативных передач.