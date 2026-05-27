Карпин объяснил вызов Ибрагимова из «МЮ» в сборную России на товарищеские матчи

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопросы о вызове 18-летнего вингера «Манчестер Юнайтед» Амира Ибрагимова на товарищеские матчи с национальными командами Египта, Буркина-Фасо и Тринидада и Тобаго.

— В сборную впервые вызван 18-летний футболист системы «Манчестер Юнайтед» Амир Ибрагимов. Как принималось это решение?

— Обсуждали с тренерами сборных младших возрастов его кандидатуру. Решили на него посмотреть в первой сборной, познакомиться.

— Какое-то впечатление о нём уже есть?

— Да, по видеоматериалам, которые видел, какое-то впечатление сложилось.

— Почему решили вызвать его именно сейчас?

— У нас длинный сбор — три игры. Времени ознакомиться предостаточно. Игровое время тоже, наверное, найдётся. Когда короткий сбор и за семь дней два матча играем, у нас особо нет времени ни потренироваться, ни поговорить. Сейчас оно есть. Поэтому решили использовать эту возможность для ознакомления с молодыми игроками. Это касается и Данилова, который тоже вызывается впервые, — приводит слова Карпина «Советский спорт».