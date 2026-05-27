Бразильский экс-тренер «Фламенго» может возглавить «Байер» — Плеттенберг

Бразильский тренер Филипе Луис близок к тому, чтобы возглавить леверкузенский «Байер», сообщает журналист и инсайдер Флориан Плеттенберг в соцсети.

По информации источника, клуб из Бундеслиги ищет нового главного тренера и 40-летний специалист рассматривается в качестве основного кандидата на эту должность. У клуба есть несколько альтернатив на пост главного тренера, однако Филипе Луис остаётся главной целью. Переговоры между сторонами уже начались, и, как только будет достигнуто соглашение, «Байер» объявит об уходе действующего тренера Каспера Юльманна.

Последней тренерской должностью Филипе Луиса был бразильский «Фламенго», где он работал с 2024 по 2026 год и завоевал Кубок Либертадорес.