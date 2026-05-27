«Лацио» объявил о завершении сотрудничества с Маурицио Сарри и его тренерским штабом

«Футбольный клуб «Лацио» объявляет о расторжении трудового договора с главным тренером Маурицио Сарри и его штабом в рамках Серии А.

Клуб подтверждает прекращение профессиональных отношений и выражает наилучшие пожелания специалисту и его коллегам в продолжении их профессиональной деятельности», — говорится в сообщении пресс-службы на официальном сайте клуба.

Ранее сообщалось, что Сарри может возглавить «Аталанту».

По итогам сезона-2025/2026 «Лацио» занял девятое место в итальянской Серии А, набрав 54 очка.