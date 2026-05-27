Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Кристал Пэлас — Райо Вальекано. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Лацио» объявил о завершении сотрудничества с Маурицио Сарри и его тренерским штабом

«Лацио» объявил о завершении сотрудничества с Маурицио Сарри и его тренерским штабом
Комментарии

«Лацио» объявил о завершении сотрудничества с главным тренером команды Маурицио Сарри и его тренерским штабом.

«Футбольный клуб «Лацио» объявляет о расторжении трудового договора с главным тренером Маурицио Сарри и его штабом в рамках Серии А.

Клуб подтверждает прекращение профессиональных отношений и выражает наилучшие пожелания специалисту и его коллегам в продолжении их профессиональной деятельности», — говорится в сообщении пресс-службы на официальном сайте клуба.

Ранее сообщалось, что Сарри может возглавить «Аталанту».

По итогам сезона-2025/2026 «Лацио» занял девятое место в итальянской Серии А, набрав 54 очка.

Материалы по теме
Дженнаро Гаттузо возглавит «Лацио» — Романо
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android