Кристал Пэлас — Райо Вальекано. Прямая трансляция
Президент Франции Эммануэль Макрон посетит сборную перед ЧМ‑2026 — RMC Sport

Президент Французской Республики Эммануэль Макрон посетит национальную команду в тренировочном центре 2 июня, сообщает RMC Sport.

Визит главы государства носит традиционный характер и проводится в рамках подготовки команды к крупным международным турнирам. Его цель — морально поддержать игроков и тренерский штаб во главе с Дидье Дешамом перед отъездом на чемпионат мира 2026 года.

Сборная Франции отправится на мировое первенство 10 июня. Турнир пройдёт на территории трёх стран: США, Канады и Мексики.

Как уточнили в Елисейском дворце, встреча президента с футболистами — часть устоявшейся практики перед важными соревнованиями.

Предстоящий чемпионат мира станет последним для Дидье Дешама в должности главного тренера национальной команды. Кроме того, это будет заключительный крупный турнир сборной Франции в период действующего президентского срока Эммануэля Макрона — до следующих выборов главы государства.

Накануне президент Макрон присутствовал на финале Кубка Франции на стадионе «Стад де Франс». В матче встретились команды «Ланс» и «Ницца». Игра завершилась победой «Ланса» (3:1), принёсшей клубу исторический титул.

