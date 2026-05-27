Кристал Пэлас — Райо Вальекано. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Агент Карраскаля отреагировал на информацию об интересе «Краснодара» к игроку

Футбольный агент Родриго Лопес, представляющий интересы полузащитника бразильского «Фламенго» Хорхе Карраскаля, отреагировал на информацию об интересе «Краснодара» к игроку. Ранее об этом сообщало издание RTI Esporte.

«Краснодар» не проявлял никакого интереса к Хорхе», — сказал Лопес в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, ранее колумбийский полузащитник выступал за московские ЦСКА и «Динамо». В нынешнем сезоне за «Фламенго» он провёл 18 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу. По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 13 млн.

