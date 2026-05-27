Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Кристал Пэлас — Райо Вальекано. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Желаю ему помириться с Владиславом Николаевичем». Аршавин — о Талалаеве и Радимове

«Желаю ему помириться с Владиславом Николаевичем». Аршавин — о Талалаеве и Радимове
Комментарии

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин высказался о результатах «Балтики» в прошедшем сезоне, а также пожелал помириться главному тренеру калининградской команды Андрею Талалаеву и экс-футболисту «Зенита» Владиславу Радимову.

«Его команда была узнаваемая, с ней было очень неудобно играть. Даже «Зенит», победив 1:0 в чемпионате и 1:0 в Кубке, столкнулся, на мой взгляд, с большими проблемами. «Балтика» — это явление. Понятно, что пройдёт 5-10 лет, «Балтику» будем ассоциировать с Андреем Викторовичем [Талалаевым]. Желаю ему, на самом деле, помириться с Владиславом Николаевичем [Радимовым], а то они как два скорпиона на одном пятачке, друг от друга убегали. Поэтому я желаю им, ну, не стать друзьями, но функционировать между собой. Для футбола и медиа это будет лучше», — сказал Аршавин в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

В прошедшем сезоне «Балтика» заняла шестое место в чемпионате России, набрав 46 очков за 30 встреч.

Материалы по теме
Радимов отреагировал на слова Бердыева о Талалаеве
Материалы по теме
Месси или Мбаппе? Ван Перси или Форлан? Угадай автора гола на ЧМ
Тест
Месси или Мбаппе? Ван Перси или Форлан? Угадай автора гола на ЧМ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android