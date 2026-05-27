«Желаю ему помириться с Владиславом Николаевичем». Аршавин — о Талалаеве и Радимове

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин высказался о результатах «Балтики» в прошедшем сезоне, а также пожелал помириться главному тренеру калининградской команды Андрею Талалаеву и экс-футболисту «Зенита» Владиславу Радимову.

«Его команда была узнаваемая, с ней было очень неудобно играть. Даже «Зенит», победив 1:0 в чемпионате и 1:0 в Кубке, столкнулся, на мой взгляд, с большими проблемами. «Балтика» — это явление. Понятно, что пройдёт 5-10 лет, «Балтику» будем ассоциировать с Андреем Викторовичем [Талалаевым]. Желаю ему, на самом деле, помириться с Владиславом Николаевичем [Радимовым], а то они как два скорпиона на одном пятачке, друг от друга убегали. Поэтому я желаю им, ну, не стать друзьями, но функционировать между собой. Для футбола и медиа это будет лучше», — сказал Аршавин в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

В прошедшем сезоне «Балтика» заняла шестое место в чемпионате России, набрав 46 очков за 30 встреч.