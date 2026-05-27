Кристал Пэлас — Райо Вальекано. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Валерий Карпин ответил, кого из участников ЧМ-2026 смогла бы обыграть сборная России

Комментарии

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос, кого из участников чемпионата мира 2026 года смогла бы обыграть национальная команда.

— Мы подготовили список 48 участников чемпионата мира — 2026, разбив их на блоки в соответствии с рейтингом ФИФА.
Блок 1 (Топ-12 и хозяева): Франция, Испания, Аргентина, Англия, Португалия, Бразилия, Нидерланды, Марокко, Бельгия, Германия, Хорватия, США, Канада, Мексика.
Блок 2 (места 13-24): Колумбия, Сенегал, Уругвай, Швейцария, Япония, Эквадор, Австрия, Иран, Южная Корея, Австралия, Алжир, Турция.
Блок 3 (места 25-36): Египет, Норвегия, Панама, Кот-д’Ивуар, Швеция, Парагвай, Чехия, Шотландия, Тунис, Гана, Узбекистан, Катар.
Блок 4 (места 37-48 и ниже): Ирак, ЮАР, Саудовская Аравия, Иордания, Босния и Герцеговина, Кабо-Верде, ДР Конго, Кюрасао, Гаити, Новая Зеландия.
Глядя на этот список, можете сказать, кого из этих участников Россия объективно сильнее?
— Даже не глядя в список, скажу сразу — не могу. А как это вообще определять?

— Условно: на турнир едет сборная Узбекистана, которую мы, по идее, должны обыгрывать.
— Что значит «должны»? Можно выйти на поле, через пять минут у тебя удаляют игрока — и ты можешь проиграть. То, что вижу, например, в четвёртом блоке — Саудовская Аравия, ЮАР, ДР Конго, Кюрасао, Гаити, Иордания, Ирак, Новая Зеландия — наверное, по нашим и вашим меркам, мы должны быть сильнее. С третьим и вторым блоками посоревновались бы — с Южной Кореей, Ираном, с которым играли и побеждали. С любой из этих сборных боролись бы. А что из этого вышло бы — другой вопрос. То же самое и про те команды, что в первом блоке — было бы сложно, но возможно, — приводит слова Карпина «Советский спорт».

Сборная России не принимает участия в официальных соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.

