Кузнецов: сборная России наконец-то сможет проверить свой уровень в матче с Египтом

Бывший футболист ПФК ЦСКА Дмитрий Кузнецов высказался перед предстоящей игрой сборной России с национальной командой Египта.

«Жду, что наконец-то мы сможем проверить свой уровень на фоне одной из сильнейших сборных Африки. Посмотреть на самоотдачу игроков и то, что от них требует Карпин. Результат не так важен. Главное — сравнить уровень с соперником: как мы думаем, принимаем решения и играем.

Времени для подготовки мало. Но чемпионат закончился, язык футбола понятен всем ребятам. Сборная Египта — участник чемпионата мира. Вот и сравним наш уровень с ними. Они уже будут играть составом, приближённым к основному. Должна быть интересная игра», — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

В предстоящую международную паузу подопечные Валерия Карпина проведут три игры — со сборными Египта (28 мая), Буркина-Фасо (5 июня) и Тринидада и Тобаго (9 июня).