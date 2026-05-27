Кузнецов: против Салаха у игроков сборной России должен проснуться инстинкт

Бывший советский и российский футболист Дмитрий Кузнецов поделился ожиданиями от предстоящего матча сборной России с командой Египта. Игра запланирована на четверг, 28 мая. Начало встречи — в 21:00 мск.

«В таких играх должен просыпаться инстинкт, что ты должен обыграть сильного соперника. Можно посмотреть, как ты играешь на фоне Салаха, который выступает в АПЛ. Сможешь ли ты ему противостоять, будешь ли выигрывать у него единоборства.

Это интересно для каждого футболиста нашей сборной. И не только сыграть против одного Салаха, а против всей сборной Египта. Командные взаимодействия — это самое главное», — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.