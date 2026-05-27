Кристал Пэлас — Райо Вальекано. Прямая трансляция
«Это будет значимая потеря». Карпин — о возможном решении Дзюбы завершить карьеру

Главный тренер сборной России Валерий Карпин отреагировал на возможное решение нападающего Артёма Дзюбы завершить карьеру.

— Есть вероятность, что этим летом Артём Дзюба завершит свою карьеру. На ваш взгляд, это будет потеря для российского футбола?
— Да, это будет значимая потеря. Со всех точек зрения: с точки зрения игры, с точки зрения медийности, — приводит слова Карпина «Советский спорт».

Артём Дзюба является рекордсменом по голам за сборную России, забив 31 мяч. В субботу, 23 мая, 37-летний форвард сообщил, что покидает «Акрон». Нападающий выступал за красно-чёрных с 2024 года. За это время он провёл 52 матча за клуб во всех турнирах, в которых забил 18 голов и отдал 12 результативных передач.

