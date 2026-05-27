«Вперёд, Колумбия!» Луис Диас отреагировал на вызов в сборную на ЧМ-2026

Полузащитник мюнхенской «Баварии» и сборной Колумбии Луис Диас поделился эмоциями после попадания в состав национальной команды на чемпионат мира 2026 года.

«Прежде всего я хочу выразить благодарность богу. Тот мальчик, который когда‑то мечтал во дворе своего дома, сегодня видит, как сбывается одна из самых больших мечт в его жизни: поездка на чемпионат мира. У меня не хватает слов, чтобы описать гордость и счастье, которые я испытываю, представляя свою страну. Я мечтал об этом с самого детства, шёл к этому всем сердцем — и сегодня, слава богу, это стало реальностью.

Благодарю свою семью, всех, кто всегда был рядом, тех, кто поверил в меня в самом начале пути, и бога — за то, что направлял каждый мой шаг. Теперь осталось только одно: отдать всё ради этой футболки, ради моей страны и миллионов колумбийцев, которые мечтают вместе с нами. От меня всегда ждите самоотдачи, искренности и жажды бороться до конца, потому что ради этих цветов бегут, сражаются и отдают душу до последней минуты.

Вперёд, Колумбия!» — написал Диас в соцсети.

На чемпионате мира по футболу 2026 года сборная Колумбии сыграет в группе K с командами Португалии, ДР Конго и Узбекистана. Турнир пройдёт с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.